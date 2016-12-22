20:13 22 декабря | ФУТБОЛ — Италия

Лулич дисквалифицирован на 20 дней за расистские высказывания в адрес Рюдигера

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Федерация футбола Италии вынесла решение по делу полузащитника "Лацио" Сенада Лулича о расистских высказываниях в адрес защитника "Ромы" Антонио Рюдигера, сообщает Football Italia. 29-летний босниец отстранен от футбольной деятельности на 20 дней за свои высказывания, а также заплатит 10 тысяч долларов штрафа.

Отметим, что Лулич сыграл в последнем туре чемпионата Италии против "Интера", где его команда уступила со счетом 0:3. Свое наказание футболист понес за заявление, что Рюдигер два года назад продавал носки в Штутгарте, а теперь возомнил себя феноменом.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ПРОфукал

А у нас в СССР любая профессия была почетна, не понял предьявы

21:06 22 декабря

shpasic

ого! на ЦЕЛЫХ ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ! так это он пропустит ОДИН матч с Кротоне! вот это я понимаю, правосудие!

20:52 22 декабря

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Материалы других СМИ