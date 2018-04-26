Лукас Билья: "Моя травма? Я настроен оптимистично"

Полузащитник "Милана" Лукас Билья отметил, что его восстановление от травмы спины займет шесть недель. Хавбек также добавил, что намерен вернуться к 37-му туру чемпионата Италии.

– Я уже говорил c Хорхе Сампаоли и я постараюсь как можно быстрее восстановиться, – сказал в эфире программы Sportia Билья. – Врачи сказали мне, что мое восстановление займет шесть недель, но я настроен оптимистично и хочу сыграть в последних двух турах чемпионата Италии.

Напомним, что Билья получил травму в матче 34-го тура серии A против "Беневенто" (0:1). У футболиста диагностированы переломы поперечных отростков поясничных позвонков. Аргентинец рискует пропустить чемпионат мира-2018.