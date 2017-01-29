Лукас Билья и Мамаду Тункара стали участниками конфликта с фанатом

После поражения "Лацио" от "Кьево" в Риме в матче 22-го тура чемпионата Италии (0:1) капитан "орлов" Лукас Билья, его супруга и игрок римской команды Мамаду Тункара стали участниками ссоры с агрессивно настроенным фанатом.

В тот момент, когда игроки направлялись в подтрибунное помещение, болельщик резко выразил Билье недовольство, что возмутило капитана. Его партнер, Мамаду Тункара, находящийся на трибуне, вступил с фанатом в перепалку и толкнул его. В споре также участвовала супруга Бильи. Сообщается, что полиция вмешалась и прекратила стычку.

Чуть позже Тункара написал в соцсети:

"Не хочу, чтобы мои действия были неправильно истолкованы. Я сам преданный тифози "Лацио", всегда поддерживаю команду, но, когда вижу такие жесты, как плевок в нашего капитана, я с трудом могу поверить, что болельщик может зайти так далеко. Тем не менее я приношу извинения фанату и клубу".

Напомним, что единственный гол в этом матче забил нападающий "Кьево" Роберто Инглезе на 90-й минуте.