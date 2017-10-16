Лука Тони: "Готов поспорить, что к концу сезона у Игуаина будет 30 голов"

Бывший форвард "Ювентуса" и сборной Италии Лука Тони поддержал нынешнего нападающего туринцев Гонсало Игуаина. Аргентинец забил всего три гола в серии А в этом сезоне, и не сумел поразить ворота "Лацио" в минувшие выходные (1:2).

- Я смотрю на него глазами форварда, и я видел, как он растет с самого начала сезона, - цитирует Football Italia Тони. - Форвард должен волноваться, когда ему не удается пробить по воротам, а не когда не получается выйти на хорошую позицию. Это случалось со мной много раз, и я думаю, что это происходит с Игуаином. Он забил бы "Лацио" дважды, если ему повезло. Аргентинец должен сохранять спокойствие, но я убежден, что это потому, что мы говорим о том, кто всегда часто забивал. Игуаин привык к критике, мы говорим об одном из лучших нападающих в мире. Когда играешь за "Ювентус" или "Баварию", и не можешь забить всего одну игру, кажется, что не забивал год. Не важно, что Игуаин забил только четыре мяча в этом сезоне. Готов поспорить, что к маю у него будет 30 голов.