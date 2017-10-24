Лука Лотти: "Нет никаких оправданий антисемитским граффити "Лацио"

Министр спорта Лука Лотти считает, что антисемитские акции со стороны болельщиков должны пресекаться. Фанаты "Лацио" в воскресенье после матча 9-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" оставили на трибуне стадиона антисемитские граффити, из-за чего разгорелся скандал.

- Нет никаких оправданий, - цитирует Miami Herald Лотти. - Такие инциденты должны быть втречены неодобрением, без каких-либо других слов. Я уверен, что власти прольют свет на то, что произошло, и что ответственные будут быстро выявлены и наказаны.