19:55 | Футбол — Италия

Луиш Фигу: "Я невысокого мнения о Манчини"

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Бывший полузащитник "Интера" Луиш Фигу отметил, что опыт работы с Роберто Манчини в миланской команде был для него неудачным. Тем не менее, португалец надеется, что сборная Италии с новым главным тренером вернет себе былую славу.

- Он человек, с которым я себя не ассоциирую. Но я надеюсь, что он сможет вернуть Италию на то место, которое она заслуживает, - приводятся слова Фигу на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. - Я не скрываю, что у меня был печальный опыт работы с Манчини. У меня нет хорошего мнения о нем, как о тренере, но я желаю ему вернуть Италии былую славу.

Напомним, что 53-летний Манчини подписал контракт с национальной командой на два года. Ранее он возглавлял "Зенит", "Манчестер Сити", "Интер", "Фиорентину", "Лацио" и "Галатасарай".

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КОММЕНТАРИИ (9)
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shpasic

баламошка xD

21:07

баламошка

shpasic Millwall82, а Гвардиола и Пепка - это не одно и то же?///////////)) Гвардиола без Меськи стал обычным Пепкой.

21:01

Millwall82

shpasic, Муриньо вместо Гвардиолы* там. Описка.

21:01

shpasic

Millwall82, а Гвардиола и Пепка - это не одно и то же?

20:57

crazysun78

не теряю надежды, что манчини передумает и вернется в зенит... и фигуша вот можно прикупить...

20:36

Millwall82

Всегда добивали манагеры вроде Манчини, Гвардиолы и Пепки...накупи им составы на охулиарды, а дальше игроки как-нибудь уже сами.

20:25

shpasic

что ж ты раньше-то молчал! не мог предупредить Миллера!

20:23

Гарик "внук Наташи" Попов

баламошка____А ты Фурсенку не слушай(не брат он тебе),слушай Фигу и меня.))))

20:22

баламошка

Как так-то?! А Фурсенко кричал, что это топ-тренер!

20:18

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