Луиш Фигу: "Я невысокого мнения о Манчини"

Бывший полузащитник "Интера" Луиш Фигу отметил, что опыт работы с Роберто Манчини в миланской команде был для него неудачным. Тем не менее, португалец надеется, что сборная Италии с новым главным тренером вернет себе былую славу.
- Он человек, с которым я себя не ассоциирую. Но я надеюсь, что он сможет вернуть Италию на то место, которое она заслуживает, - приводятся слова Фигу на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. - Я не скрываю, что у меня был печальный опыт работы с Манчини. У меня нет хорошего мнения о нем, как о тренере, но я желаю ему вернуть Италии былую славу.
Напомним, что 53-летний Манчини подписал контракт с национальной командой на два года. Ранее он возглавлял "Зенит", "Манчестер Сити", "Интер", "Фиорентину", "Лацио" и "Галатасарай".
- Зенит СПб
- Манчестер Сити
- Лацио
- Роберто Манчини
- Интер Милан
- Фиорентина
- Луиш Фигу
- Сборная Италии (Футбол)
- Галатасарай (Футбол)
shpasic
баламошка xD
21:07
баламошка
shpasic Millwall82, а Гвардиола и Пепка - это не одно и то же?///////////)) Гвардиола без Меськи стал обычным Пепкой.
21:01
Millwall82
shpasic, Муриньо вместо Гвардиолы* там. Описка.
21:01
shpasic
Millwall82, а Гвардиола и Пепка - это не одно и то же?
20:57
crazysun78
не теряю надежды, что манчини передумает и вернется в зенит... и фигуша вот можно прикупить...
20:36
Millwall82
Всегда добивали манагеры вроде Манчини, Гвардиолы и Пепки...накупи им составы на охулиарды, а дальше игроки как-нибудь уже сами.
20:25
shpasic
что ж ты раньше-то молчал! не мог предупредить Миллера!
20:23
Гарик "внук Наташи" Попов
баламошка____А ты Фурсенку не слушай(не брат он тебе),слушай Фигу и меня.))))
20:22
баламошка
Как так-то?! А Фурсенко кричал, что это топ-тренер!
20:18