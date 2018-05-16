Луиш Фигу: "Я невысокого мнения о Манчини"

Бывший полузащитник "Интера" Луиш Фигу отметил, что опыт работы с Роберто Манчини в миланской команде был для него неудачным. Тем не менее, португалец надеется, что сборная Италии с новым главным тренером вернет себе былую славу.



- Он человек, с которым я себя не ассоциирую. Но я надеюсь, что он сможет вернуть Италию на то место, которое она заслуживает, - приводятся слова Фигу на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. - Я не скрываю, что у меня был печальный опыт работы с Манчини. У меня нет хорошего мнения о нем, как о тренере, но я желаю ему вернуть Италии былую славу.



Напомним, что 53-летний Манчини подписал контракт с национальной командой на два года. Ранее он возглавлял "Зенит", "Манчестер Сити", "Интер", "Фиорентину", "Лацио" и "Галатасарай".