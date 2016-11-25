Луиджи Симони: "Симеоне покинет "Атлетико" только ради "Интера"

Бывший наставник "Интера" Луиджи Симони, с 1997 по 1998 год тренировавший Диего Симеоне, заявил, что действующий главный тренер "Атлетико" мечтает о работе в итальянском клубе. Ранее и сам аргентинец неоднократно говорил о том, что когда-нибудь он возглавит "Интер".

– У Диего черно-синее сердце, он любит "Интер" и Италию, – цитирует Interdipenza Симони. – Он мечтает вернуться в клуб, о чем мне и рассказал. Его сердце бьется сильнее при виде наших цветов, у него было много предложений, но "Атлетико" он покинет только ради "Интера". Это случится лишь после того как клуб будет в состоянии гарантировать ему, что в Милане готовы к серьезному проекту.