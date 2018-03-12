Луиджи Ди Бьяджо: "Буффон нужен мне на поле и за его пределами"

И. о. главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо признал, что присутствие в составе команды вратаря Джанлуиджи Буффона играет решающую роль. Ранее 46-летний специалист заявлял о намерении пригласить 40-летнего голкипера "Ювентуса" на товарищеские матчи с Англией (23 марта) и Аргентиной (27 марта).

- О Буффоне и говорить нечего, - цитирует Sky Sport Italia Ди Бьяджо. - Я позвоню ему и он даст мне ответ. То, что я уже говорил, предельно ясно: время Буффона в сборной не закончилось после матчей со Швецией. Он нужен мне как на поле, так и за его пределами.

Мы посмотрим, сколько матчей он сможет провести, но его присутствие (в команде) играет решающую роль.

Напомним, Буффон объявил о завершении карьеры за сборную в ноябре прошлого года, когда "Скуадра адзурра" не смогла выйти на чемпионат мира-2018. В конце февраля он отметил, что готов сыграть с англичанами и аргентинцами, поскольку чувствует ответственность перед командой в сложное для нее время.