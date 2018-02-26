Луиджи Ди Бьяджо: "Буффон будет вызван в сборную Италии. Балотелли – под вопросом"

И. о. главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо подтвердил, что намерен вызвать вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона в национальную команду на товарищеские матчи с Англией (23 марта) и Аргентиной (27 марта). 40-летний голкипер туринского клуба объявил о завершении карьеры за сборную в ноябре прошлого года, когда "Скуадра адзурра" не смогла выйти на чемпионат мира-2018.

– Хочу доказать свою полезность, принести пользу этой сборной, – цитирует Calciomercato Ди Бьяджо. – Вы же можете звать меня как угодно.

Буффон? Я просил его сыграть еще 2-3 матча. Такой игрок, как он, не может закончить международную карьеру игрой против Швеции.

Сейчас отдельные игроки не столь важны. Я амбициозен и понимаю, какая обстановка вокруг команды. Мое будущее в сборной – не проблема. Мы поговорим об этом позже.

Я постоянно слежу за Балотелли, но не знаю, стоит ли звать его. По нему пока не принято никакого решения.

Напомним, 27-летний Балотелли не играл за сборную Италии с июня 2014 года, когда итальянцы не смогли выйти из группы на мировом первенстве в Бразилии. В этом сезоне форвард провел за "Ниццу" 29 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 1 результативную передачу.