21:58 18 декабря | ФУТБОЛ — Италия

Луиджи Дель Нери: "Удинезе прогрессирует от игры к игре"

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Главный тренер "Удинезе" Луиджи Дель Нери после домашней победы в матче 17-го тура чемпионата Италии над "Кротоне" (2:0) отметил, что результат встречи является абсолютно закономерным. По словам специалиста, команда заслуженно занимает место в середине турнирной таблицы.

– Во второй половине встречи мы упустили несколько верных возможностей, так что с учетом того, что итоговый счет - 2:0 в нашу пользу, эту победу мы точно заслужили, – приводит Sky Sports Italia слова Дель Нери. – Это наша третья победа, и мы должны продолжать следовать своему стилю игры. "Удинезе" по праву занимает место в середине турнирной таблицы. Важно, что игроки верят в ту философию футбола, которую я пытаюсь им привить. Меня попросили исправно набирать очки и обеспечивать положительный микроклимат в коллективе. Для этого мы стремимся улучшать свою игру и позиции в турнирной таблице от матча к матчу.

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