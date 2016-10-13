Луиджи Дель Нери: "Удинезе" постарается воспользоваться ошибками "Ювентуса"

Главный тренер "Удинезе" Луиджи Дель Нери в преддверии гостевого матча 8-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" признал, что "Старая синьора" является безоговорочным фаворитом в предстоящей встрече. Однако, по словам специалиста, ключевым фактором, который может принести успех его команде в противостоянии с итальянским грандом, является реализация собственных моментов.

– Несомненно, "Ювентус" является фаворитом предстоящей встречи, – приводит Sportitalia слова Дель Нери. – Это будет очень сложный матч. Но футбол – это игра, в которой надо уметь пользоваться шансами, предоставленными соперником. Мы постараемся внимательно сыграть в обороне и поймать игроков "Юве" на их собственных ошибках.

Не скажу, что в предстоящем матче нам нечего терять. На поле всегда идет борьба за 3 очка. Команда постарается показать качественный футбол, основанный на высокой производительности и прессинге. Мы понимаем, что соперник сразу постарается взять мяч под контроль и завладеть инициативой. Но у нас довольно молодая команда, которая стремится показать, на что способна.

Матч 8-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Удинезе" состоится 15 октября. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.