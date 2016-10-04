Луиджи Дель Нери: "Игра "Удинезе" должна быть вариативной"

Главный тренер "Удинезе" Луиджи Дель Нери отметил, что будет вести плодотворную работу по всем направлениям. Также итальянский специалист подчеркнул, что знает, как научить команду играть в вариативный футбол.

– Считаю, что руководство клуба остановилось на моей кандидатуре потому, что я могу привнести в игру команды чувство логики, – цитирует Football Italia Дель Нери. – Я не люблю давать обещаний, но гарантирую плодотворную работу команды по всем фронтам. Впереди у нас много работы, и всем нам предстоит изрядно попотеть.

Игроки должны уходить с поля с чувством выполненного долга. Я очень рад вернуться в серию А, и сделаю все, чтобы выполнить поставленные задачи. У меня есть мысли по поводу развития команды. В первую очередь, игра "Удинезе" должна быть вариативной. Действовать только по схеме 4-4-2 – неперспективно. Нужен более широкий, разнообразный подход. Я хочу оставить свой след в истории клуба.

Напомним, ранее Дель Нери возглавлял такие клубы, как "Рома", "Ювентус" и "Порту". Последним клубом в карьере итальянского специалиста была "Верона", занявшая в минувшем сезоне последнее место в серии А.

В первом матче под руководством нового главного тренера "Удинезе" в 8-м туре чемпионата Италии на выезде встретится с "Ювентусом". Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

– Футбол сильно изменился, игрокам необходимо действовать с повышенной интенсивностью, – подчеркнул Дель Нери. – В преддверии матча против "Ювентуса" могу отметить, что у нашей команды точно не будет проблем с мотивацией!