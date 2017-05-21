Лучано Спаллетти: "Ювентус" заслуженно завоюет скудетто"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти отдал должное наставнику "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Он подчеркнул: "Старая синьора" заслуженно выиграет чемпионат Италии в этом сезоне. Римляне еще сохраняет шансы на скудетто, однако для этого необходимо, чтобы туринцы потеряли очки в оставшихся двух матча серии А, а "волки" переиграли "Дженоа".

– "Ювентус" в этом сегодня заслуженно завоюет скудетто, – приводит Tmw слова Спаллетти. – Аллегри совершил невероятное, но я не завидую. Он изменил игровую схему, дошел до финалов во всех турнирах и набрал больше все очков в чемпионате.