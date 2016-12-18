Лучано Спаллетти: "Ювентус" доказал свою силу"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после поражения от "Ювентуса" (0:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии остался недоволен началом встречи. По словам наставника, подопечные хорошо играли во второй половине.

- После не совсем удачного начала мы смогли вернуться в игру, однако так и не забили. Несмотря на финальную осаду соперника, "Рома" проиграла, тем самым усложнив себе задачу, – цитирует Спаллетти Footbal Italia. – "Ювентус" был сильнее в индивидуальных дуэлях, да и в целом доказал свою силу. Я всегда говорю игрокам, что на поле необходимо доказывать себя, а не заявлять о своих амбициях. Сегодня именно "Ювентус" доказал себя.

Мне понравился второй тайм, когда мы буквально были привязаны к игрокам соперника и высоко прессинговали. Но мы это сделали только после того, как соперник повел. Надо было делать то же самое и в первые 10 минут, когда "Ювентус" показал свою силу и физическую готовность.

К сожалению, мы не были достаточно точны в завершении атак. Иногда случаются такие периоды, когда хромает реализация. Но я не особо обеспокоен на этот счет, так как мы - одна из самых забивных команд серии А.