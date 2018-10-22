Лучано Спаллетти: "Я пришел в "Интер" побеждать, а не носить домой зарплату"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после победы над "Миланом" (1:0) в 9-м туре чемпионата Италии отметил, что команда заслужила множество комплиментов в свой адрес.

- Мы бы хотели забить гол раньше. Это было бы идеально, - приводит Football Italia. - Заслужили множество комплиментов в свой адрес, потому что играли лучше "Милана". Я пришел сюда побеждать, а не сидеть на тренерской скамейке и ность домой зарплату.

Наша цель - вернуть команду на прежний уровень. "Интер" для этого выбрал нас, и мы должны доказать, что в клубе не ошиблись.