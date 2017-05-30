15:15 | ФУТБОЛ — Италия

Лучано Спаллетти: "Я думал о "Роме", даже когда работал в России"

Экс-главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти поблагодарил сотрудников клуба и признал, что ему жаль покидать римлян. Ранее "волки" официально объявили об уходе итальянца со своего поста.

– Мне посчастливилось поработать с Мончи, нашим спортивным директором, – приводит Football Italia слова Спаллетти. – Я буду сожалеть, что не смогу работать с ним дальше. Мончи имеет те качества, которые помогут сделать "Рому" сильнее. Хочу поблагодарить всех, с кем мне пришлось работать. В первую очередь, речь идет о тех людях, которые проделывают огромную работу: поваров, уборщиц. Спасибо игрокам, клубу, все они большие профессионалы.

Я серьезно работал, пытался сделать все возможное на благо клуба. Понятно, что у меня есть свой взгляд на работу, который я и пытался реализовать на практике. Меня никогда не покидали мысли о "Роме", даже когда я работал в России. Я всегда узнавал результаты матчей клуба.

Хочу сказать, что мы работали в правильном направлении, мы сделали несколько важных шагов. Результатом работы стала сильная "Рома". В команде есть игроки, которые сильны индивидуально, но теперь здесь есть команда. Клуб имеет огромный потенциал. Сожалею, что мне предстоит покинуть свой пост.

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