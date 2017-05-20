Лучано Спаллетти: "Я должен принимать трудные решения в ситуации с Тотти"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти отметил, что ему иногда приходится принимать трудные решения, которые обижают нападающего команды Франческо Тотти.

В текущем сезоне чемпионата Италии 40-летний футболист вышел на поле в 16 матчах, в которых он забил два гола и отдал три результативных передачи.

– Тотти является легендой, и он ей останется, – приводит Forza Italian Football слова Спаллетти. – Франческо – символ нашей команды и большая причина, из-за него многие люди хотят смотреть матчи "Ромы". Я всегда говорил, что отношусь к Тотти не только как к одному из главных футболистов клуба, но и как к члену команды. В связи с этим мне приходится принимать трудные решения, которые иногда обижают Тотти. В матчах с "Кьево" и "Дженоа" ситуация не изменится.