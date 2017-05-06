Лучано Спаллетти: "Второе место в Италии - это как выиграть скудетто"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти подчеркнул, что в Италии нет ни у кого шансов приблизиться к лидирующему "Ювентусу". Специалист подчеркнул, что все остальные клубы сражаются за вторую строчку в таблице.

– "Ювентус" ясно дал понять, что к первому месту никто не приблизится, – цитирует Football Italia Спаллетти. – В связи с этим борьба идет за следующую строчку, и мы сражаемся с "Наполи", одним из сильнейших клубов Европы. Между прочим, именно неаполитанцы в прошлом сезоне заняли второе место, поэтому, если мы опередим их, это будет означать, что "Рома" выиграла скудетто.