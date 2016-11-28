Лучано Спаллетти: "В серии А нет слабых команд"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после матча 14-го тура чемпионата Италии с "Пескарой" (3:2) выразил удовлетворение победой. При этом специалист подчеркнул, что команда играла не лучшим образом.
– "Рома" сейчас находится в переходной периоде, – приводит Tmw слова Спаллетти. – В матче с "Пескарой" команда играла не лучшим образом, но победила. Футболисты стараются показать свои лучшие качества, но получается не всегда. Предстоящий месяц будет определяющим в борьбе за скудетто. В нашем чемпионате нет слабых команд.
баламошка
Ну да. Разбудите меня, когда команда серии А будет претендовать на победу в ЛЧ. Всё очень печальненко. Юве ещё как-то держится, но это не то Юве, когда Дель Пьеро забивал пяточкой.
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