Лучано Спаллетти: "В "Интере" нет депрессии"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти отметил, что выступления его команды могут быть лучше. При этом специалист подчеркнул, что в ней нет плохих настроений. Напомним, что "Интер" дома обыграл "Болонью" (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Для миланцев эта победа стала первой в 2018 году.

- Держите людей в депрессии подальше от нас, - цитирует Football Italia Спалетти. - У нас нет депрессии. Мы понимаем, что занимаем третье место, хотя дела могли бы обстоять и лучше. Мне не очень понравился наш матч против "Болоньи", особенно после того, как мы получили численное преимущество.

Думаю, что мы можем обыграть "Дженоа" в гостях, хотя они являются третьей командой после того, как ее принял Давиде Баллардини. Нам по силам победить, мы едем в Геную за победой.