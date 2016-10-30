19:58 | ФУТБОЛ — Италия

Лучано Спаллетти: "В этом сезоне "Рома" выигрывала и более сложные матчи"

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после матча 11-го тура серии А против "Эмполи" (0:0) отметил, что у его команды были моменты для взятия ворот, но она не реализовала их из-за хорошей игры голкипера соперников Лукаша Скорупски. Этот результат увеличил отставание римлян от "Ювентуса" до четырех очков.

- "Эмполи" сыграл организовано и все свои усилия сосредоточил на обороне, - приводит Football Italia слова Спаллетти. - В таких играх есть риск попасться на контратаке. Мы выиграли гораздо более сложные матчи в этом сезоне. Создали много возможностей для взятия ворот, но могли пропустить и в собственные. К тому же, Скорупски сделал множество хороших сэйвов.

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