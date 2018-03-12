Лучано Спаллетти: "У "Интера" недостаточно качественных игроков"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после матча 28-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (0:0) отметил, что не сможет что-либо улучшить в игре команды. По его словам, для этого необходимо больше качественных футболистов.

- Я каждый день работаю с "Интером" и думаю, что у нас недостаточно качественных игроков, - приводит Football Italia слова Спаллетти. - У "Наполи" есть такие футболисты есть. Не думаю, что смогу что-то улучшить в игре этой команды. Я пытался сделать это на протяжении всего сезона.