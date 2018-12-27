Лучано Спаллетти: "У игроков много денег, поэтому они не сопротивляются штрафам"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после победы над "Наполи" в матче 18-го тура чемпионата Италии (1:0) на пресс-конференции поговорил о полузащитнике Радже Наингголане. Бельгиец пропустил игру в качестве наказания за опоздание на тренировку. Кроме того, его оштрафовали на 100 тысяч евро.

- В раздевалке есть правила, установленные в начале сезона, - цитирует Football Italia Спаллетти. - Я не создаю проблему ради проблемы. Нужно обеспечивать соблюдение правил на благо каждого. Правила так же важны, как и мяч в футболе.

Наингголан пропустил только эту игру, а также был оштрафован. У игроков много денег, поэтому они не возражают штрафам, но если их отстраняют, то это оказывает влияние.

Это не значит, что Наингголан подвел меня. Он просто повел себя не по правилам.