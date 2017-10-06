Лучано Спаллетти: "Трудно сказать, когда увидим "Интер" Спаллетти"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что его команда могла набрать больше очков за первые 7 туров. На данный момент черно-синие идут на третьем месте с 19 очками.

– Девятнадцать очков после семи игр? У нас много очков, но мы могли бы набрать еще больше, – цитирует Calciomercato Спаллетти. – Мы все еще должны расти и становиться лучше в определенных аспектах. Когда мы увидим "Интер" Спаллетти? Трудно сказать, но я вижу отличную самоотдачу и интерес со стороны игроков. Я всегда жду прогресса от моих игроков.