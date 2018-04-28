Лучано Спаллетти: "Три очка в матче с "Ювентусом" могут стать решающими в борьбе за Лигу чемпионов"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти отметил, что сегодняшний матч 35 тура серии А против "Ювентуса" может стать решающим в гонке за места в Лиге чемпионов на будущий год. Он также добавил, что для "Старой Сеньоры" это не менее важная игра.

После 34 туров "Интер" отстает на одно очко от "Ромы" и "Лацио", которые находятся в лигочемпионской зоне. Лидер чемпионата "Ювентус", в свою очередь, на один балл опережает идущий вторым "Наполи".

– Обе команды просто должны выиграть и поэтому будут стремиться к победе. Ничья может серьезно помешать достичь своих целей обоим клубам, – цитирует Mediaset Premium Спаллетти. – Я считаю, что три очка в этой игре могут быть решающими в борьбе за Лигу чемпионов. Как победить "Юве"? Путь к победе в том, чтобы правильно уловить момент, когда нужно пойти в прессинг и не давать пространства. Нам также потребуется немного магии.

Матч между "Интером" и "Ювентусом" пройдет сегодня в Милане и начнется в 21.45 по московскому времени.