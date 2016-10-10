Лучано Спаллетти: "Тренерское будущее Тотти? Он по-прежнему важен для нас как игрок"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти, отвечая на вопрос о том, как он относится к намеку Франческо Тотти на желание в будущем заняться тренерской деятельностью, подчеркнул, что в данный момент нападающий важен для команды как игрок. По словам итальянского специалиста, Тотти по-прежнему продолжает выступать на высочайшем уровне.

- На сегодняшний день Тотти важен для нас как ключевой игрок команды, - цитирует SportMediaset Спаллетти. - Он легенда клуба и по-прежнему продолжает творить чудеса на поле, несмотря на то что ему уже 40. Мы рассчитываем на его помощь в предстоящем матче 8-го тура против "Наполи" и в последующих встречах чемпионата Италии.