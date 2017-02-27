Лучано Спаллетти: "Судейские ошибки? "Рома" заслуженно переиграла "Интер", мы сыты по горло этими разговорами"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти объяснил, почему во время матча 26-го тура чемпионата Италии против "Интера" (3:1) отметил, что сыт по горло обвинениями в предвзятом судействе в пользу римлян. Специалист подчеркнул, что его команда заслужила 3 очка в минувшей встрече.

– Ошибки арбитров? Не знаю, чего люди хотят найти, – сказал для Mediaset Premium Спаллетти. – "Рома" заслуженно переиграла "Интер", но люди все равно пытаются найти что-то в отдельных эпизодах. Меня интересует только игра моих подопечных, и у меня нет сомнений в том, что мы заслужили эти три очка.

Всю неделю на нас оказывали давление, а бывшие игроки "Интера" считали пенальти в нашу пользу. Мы сыты по горло. В прошлом сезоне "Рома" исполнила один 11-метровый удар за 19 туров, но я никогда не сравнивал эту статистику с цифрами других коллективов. "Интер" в течение всей недели закладывал фундамент для скандалов, но победа досталась нам.