Лучано Спаллетти: "Ссора Аллегри и Бонуччи? У меня нет ответов на все вопросы"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Вильярреала" отказался обсуждать ссору наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и защитника Леонардо Бонуччи. Он лишь отметил, что сейчас наступило сложное время, поэтому результаты игр имеют большое значение.

- Понятно, что сейчас наступает сложное время, потому что впереди важные игры в еврокубках и чемпионате Италии, - цитирует Football Italia Спаллетти. - "Ювентус" и "Рома" могут столкнуться с одинаковыми проблемами, которые могут повлиять на результаты. Так же, как и мы, "Юве" может пройти этот период не заметив его, но у них сильные соперники. Не знаю, что сказать о Бонуччи и Аллегри, у меня нет ответов на все вопросы, я порой изо всех сил пытаюсь найти правильное решение в той или иной ситуации.