Лучано Спаллетти: "СПАЛ станет проверкой перед матчем с "Барселоной"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что предстоящий матч 8-го тура серии А со СПАЛ будет подготовкой к следующей игре в Лиге чемпионов против "Барселоны". Он признался, что его команда еще не показала весь свой потенциал.

– Я сомневаюсь, что у нас будет недостаток концентрации по сравнению с предыдущими играми, – приводит Football Italia слова Спаллетти. – Надо показать те качества, которые позволяют нам побеждать. Матч со СПАЛ станет очередной проверкой перед игрой с "Барселоной" в Лиге чемпионов. Мы еще не продемонстрировали весь потенциал. Последние результаты не должны заставлять нас почивать на лаврах.

Матч "Интер" – СПАЛ пройдет 7 октября на стадионе "Паоло Мацца", начало в 21.30 (мск). После семи игр в чемпионате Италии "Интер" с 13 очками располагается на четвертой строчке. Следующая игра "Интера" в Лиге чемпионов состоится 24 октября против "Барселоны".