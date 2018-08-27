Лучано Спаллетти: "Сложно объяснить, почему "Интер" перестал играть в свой футбол во втором тайме"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти подвел итог матча против "Торино" (2:2) во втором туре чемпионата Италии. Он признался, что не понимает, почему команда хуже сыграла во втором тайме и упустила победу.

- Сложно сказать, почему мы перестали играть в свой футбол во втором тайме. Было похоже, что нас удивил длинный пас из середины поля, - цитирует тренера Football Italia. Он имеет в виду эпизод с первым голом, когда после паса Яго Фальке из глубины поля Андреа Белотти забил в ворота Хандановича и отыграл один мяч. - Мы не продемонстрировали правильную реакцию на давление со стороны соперника. Сложно объяснить, как мы пропустили эти голы. Правда в том, что команде тяжело играть под давлением. Выигрывать каждый матч непросто, нам нужно добавлять. Против "Сассуоло" был неправильный настрой с самого начала, тут же мы хорошо начали, но после банального гола потерялись на поле.

После двух туров чемпионата Италии в активе у "Интера" одно очко.