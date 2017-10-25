Лучано Спаллетти: "Сказал Квальярелле, что он боль в одном месте для меня"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после победы над "Сампдорией" (3:2) в 10-м туре чемпионата Италии отметил, что команде повезло добиться победы. По словам наставника, его подопечные отлично играли 60 минут.

- Нам повезло, - приводит Mediaset Premium слова Спаллетти. - Мы отлично играли лишь 60 минут. Каждый раз, когда мы выходим на поле, мы должны найти способ победить. Не искать его, а найти. Я сказал забившему нам Фабио Квальярелле, что он боль в заднице для меня. Я видел его предматчевое интервью и знал, что он создаст проблемы.