Лучано Спаллетти: "Сейчас мы меняем менталитет "Интера", и на это нужно время"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после матча 2-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (3:1) отметил, что его команде сопутствовала удача. По словам наставника, ему понадобится время, чтобы изменить менталитет игроков.

- В первом тайме соперник превосходил нас во владении мячом, - приводит Football Italia слова Спаллетти. - Если так играть с "Ромой", то можно попасть под каток. Сейчас мы меняем менталитет "Интера", и на это нужно время. Конечно, нужно немного удачи, и сегодня она нам сопутствовала. Мы допускали глупые ошибки в обороне, но храбро атаковали. Нужно играть в атакующий футбол все 90 минут.