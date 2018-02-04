Лучано Спаллетти: "Сейчас "Интер" слаб характером"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти считает, что его команде не хватает характера. Такое предположение он выдвинул после ничьи с "Кротоне" (1:1) в 23-м туре чемпионата Италии. Миланский клуб не может победить на протяжении восьми встреч серии А.

– Как только что-то идет не так, мы теряем уверенность. Похоже, что нам не хватает характера, – цитирует Mediaset Premium Спаллетти. – Мы возвращаемся к тем страхам, которые у нас уже были. Но никакого другого пути нет. Надо логически подходить к задаче выхода из этой ситуации. В данный момент я считаю, что уровень нашей игры ниже среднего.