Лучано Спаллетти: "Сарри мог бы дорасти до министра экономики"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти ждет сложной игры с "Наполи" в предстоящем туре чемпионата Италии. Миланцы после восьми туров занимают второе место в серии А, уступая лишь два очка лидирующим неаполитанцам.

– У "Наполи" потрясающая команда, – цитирует Sky Italia Спаллетти. – Нам придется бросить ей вызов и попытаться быть лучше. Тяжело ограничивать "Наполи", когда эта команда владеет мячом. Порой неаполитанцы играют даже идеально.

Сарри? Если бы он продолжал работать в банке, то уже стал бы министром экономики.