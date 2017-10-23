Лучано Спаллетти: "Сампдория" находится на том же уровне, что и "Интер"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти призвал свою команду избегать недооценки "Сампдории" перед предстоящей встречей в чемпионате Италии. "Интер" после девяти туров занимает второе место в серии А с 23 очками, а "Сампдория" – шестая с 17 очками и матчем в запасе.

– "Сампдория" хорошо выстроена как команда, – цитирует Sky Italia Спаллетти. – Нам нужно хорошо сыграть с первой до последней минуты. Мы никого не боимся, фокусируясь только на своей игре и на прогрессе в ней. "Сампдория" сильна, она играет в хороший футбол. Она находится на том же уровне, что и мы. В прошлом сезоне она была выше нас в турнирной таблице. Почему же мы должны недооценивать такую команду?