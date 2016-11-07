Лучано Спаллетти: "Салах может стать феноменальным игроком"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после матча 12-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (3:0) выразил удовлетворение игрой своих подопечных. Все три гола забил Мохамед Салах.

– В первом тайме мы играли не очень хорошо, – приводит Tmw слова Спаллетти. – А после перерыва заметно прибавили. Меня это, если честно, удивило, потому что я ожидал небольшого спада. Нужно отдать должное футболистам.

– Что будете делать, когда Салах отправится на Кубка Африки?

– Купим другого. А если без шуток, то у нас есть Эль-Шаарави, которому нужно обрести уверенность. Что касается Салаха, то ему нужно прибавить во владении мячом. Если он сделает это, то станет феноменальным игроком.