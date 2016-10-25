Лучано Спаллетти: "Рюдигер сейчас похож на тигра в клетке, рвущегося на поле"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти в преддверии гостевого матча 10-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" отметил, что травмированные игроки команды постепенно восстанавливаются от полученных повреждений. Итальянский специалист также сравнил защитника Антонио Рюдигера с тигром в клетке, который рвется на поле.

– Мариу Руй и Томас Фермален сохраняют шансы на то, чтобы помочь команде в предстоящей встрече, – приводит Football Italia слова Спалетти. – Восстановление наших травмированных игроков продвигается хорошо, примерно через неделю в состав команды вернутся Мустафа Сек и Антонио Рюдигер. Немецкий защитник очень близок к полному восстановлению и сейчас чем-то напоминает тигра в клетке. Однако, он не сможет выйти на поле в матче против "Сассуоло" с первых минут. Мы не хотим рисковать здоровьем игрока.