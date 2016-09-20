Лучано Спаллетти: "Роме" необходимо сосредоточиться на контроле игры"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти перед гостевым матчем 5-го тура чемпионата Италии против "Кротоне" подчеркнул, что команда находится на правильном пути, несмотря на поражение от "Фиорентины" (0:1). По мнению экс-наставника "Зенита", команде необходимо прибавить во владении мячом и прессинге на чужой половине поля.

– В последнем матче мы действовали не самым лучшим образом, – цитирует Football Italia Спаллетти. – Я знаю основные ошибки, над которыми нам предстоит поработать. В частности, команда должна прибавить во владении мячом и прессинге на чужой половине поля. После матча прошлого тура во Флоренции я начал пресс-конференцию со слов о том, что мы по-прежнему находимся на правильном пути, и от этих слов я отказываться не собираюсь.

В нашей игре хватает позитивных моментов, но для того, чтобы быть в топе, мы должны сделать немного больше. Нам необходимо сосредоточиться на тотальном контроле игры, чтобы мы в любой момент могли сами изменить ситуацию на поле, а не отталкиваться от действий соперника. Это придаст нашим футболистам уверенности в себе и позволит чувствовать себя раскрепощенно. Плюс ко всему, необходимо поработать над прессингом на чужой половине поля.

Первый шаг – это командное взаимодействие. Только коллективными усилиями мы можем добиться поставленных целей.

Могу сказать, что с "Кротоне" точно не сыграет Фермален. Его состояние улучшается, но пока он готов не на 100 процентов. При этом Тотти вполне может выйти на поле с первых минут.