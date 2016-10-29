Лучано Спаллетти: "Роме" некем заменить Флоренци"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти посетовал на то, что ему некем заменить полузащитника Алессандро Флоренци. 25-летний итальянец порвал крестообразные связки левой ноги в матче 10-го тура серии А с "Сассуоло" и выбыл на 90 дней.

- Флоренци настолько хорош, что стал незаменим, - цитирует Football Italia Спаллетти. - Прямо сейчас "Роме" невозможно заменить его. Навещал его в больнице вчера вечером, мы провели несколько часов вместе. Его психологическая форма в порядке, так как он уже говорит о том, когда вернется на поле. Надеюсь, что он сможет вернуться раньше назначенного срока.