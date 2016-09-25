Лучано Спаллетти: "Роме" не хватает целеустремленности"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после поражения от "Торино" (1:3) в гостевом матче 6-го тура чемпионата Италии подчеркнул, что команде не хватает стабильности. По словам Спаллетти, его подопечные не могут поддерживать уровень концентрации на протяжении 90 минут.

– Я бы сказал, что у нас были большие разрывы между линиями, мы оставляли защитников без подмоги, проиграли скорее из-за этого, а не из-за индивидуальных ошибок в обороне, – приводит Football Italia слова Спаллетти. – Нам не хватает целеустремленности, мы транжирим моменты. Сегодня мы пропустили в начале матча, и у нас было достаточно времени, чтобы все изменить.

К сожалению, мы уже долгое время не можем поддерживать одинаково высокий уровень игры и концентрации на протяжении всех 90 минут. Мы играем то лучше, то хуже. И если команда не сможет действовать последовательно и стабильно, в первую очередь винить в этом надо тренера.