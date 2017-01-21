17:55 | ФУТБОЛ — Италия

Лучано Спаллетти: "Рома" всерьез нацелена на чемпионство"

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти высказал мнение, что последние результаты команды – заслуга футболистов, а не тренеров. Специалист подчеркнул, что текущий сезон имеет важное значение для его подопечных.

– Не думаю, что я серьезно повлиял на наши результаты, – цитирует Football Italia Спаллетти. – Нужно отдать должное игрокам, которые заслужили этот успех. Они должны понимать, что у каждого есть важный момент в карьере, и сейчас именно этот момент. Очевидно, что "Рома" и болельщики клуба всерьез нацелены на чемпионский титул.

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