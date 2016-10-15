Лучано Спаллетти: "Рома" провела хорошую игру и заслуженно победила"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти остался доволен победой над "Наполи" в матче 8-го тура чемпионата Италии (3:1). По его мнению, игроки должным образом выполнили установку на игру.

- "Рома" провела хорошую игру и заслуженно победила, - цитирует Mediaset Premium Спаллетти. - Мы заслуживали большего, забив три гола и создав много шансов у ворот соперника на выезде. Также отмечу, что "Рома" не играла в чистых три защитника. У нас были три номинальных центральных защитника, но каждый из них периодически выдвигался вперед, поэтому мы оборонялись всегда вчетвером. Это был тактический ход, которой ребята отлично выполнили, и я должен поблагодарить их, так как это позволило Флоренци и Перотти иметь больше пространства. У СМИ были сомнения, но мы их развеяли. Однако во второй половине "Рома" не должна была играть настолько глубоко. Этого можно было бы избежать.