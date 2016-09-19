Лучано Спаллетти: "Рома" потеряла во Флоренции очень важные очки"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после матча 4-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (0:1) выразил сожаление по поводу поражения. По словам специалиста, римляне играли неплохо, несмотря на отрицательный результат.

– Мы очень расстроены, потому что потеряли очень важные очки, – приводит Tmw слова Спаллетти. – Эпизоды решили все не в нашу пользу. "Рома" старалась весь матч, особенно на последних минутах. Мы показали неплохую игру, и я уверен, что мы находится на верном пути. Нужно только работать.