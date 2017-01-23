Лучано Спаллетти: "Рома" победила "Кальяри" заслуженно"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после матча 21-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (1:0) выразил удовлетворение результатом встречи. По словам специалиста, римляне одержали победу заслуженно.

– В матче с "Кальяри" мы были не так хороши в поддержании ритма, – приводит Tmw слова Спаллетти. – В первом тайме команда совершала слишком много забросов и действовала медленно. После перерыва "Рома" прибавила и победила вполне заслуженно. Соперник не смог создать ничего, и это заслуга моих подопечных.