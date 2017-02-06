Лучано Спаллетти: "Рома" может подражать "Ювентусу"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти считает, что его команде по силам повторить игру "Ювентуса". В преддверии матча чемпионата Италии с "Фиорентиной" он отметил, что пока не решил вопрос о своем будущем.

– Сейчас "Рома" улучшила свою игру, возмужала, стала действовать быстрее в атаке, – цитирует Sky Italia Спаллетти. – Соперник силен, поэтому игра будет плотной и сложной. "Ювентус" играет мощно, ищет возможности в атаке. Но мы считаем, что вполне можем подражать туринцам. Мой новый контракт? Это зависит от результатов. Только после окончания сезона можно будет все оценить.