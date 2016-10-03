00:47 | ФУТБОЛ — Италия

Лучано Спаллетти: "Рома" хочет выиграть не скудетто, а каждый конкретный матч"

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после матча 7-го тура чемпионата Италии с "Интером" (2:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Вместе с тем, специалист отметил, что команда должна лучше работать с мячом.

– Матч с "Интером" был очень сложным, – приводит Tmw слова Спаллетти. – Миланцы создали несколько хороших возможностей для взятия наших ворот, поэтому нам есть над чем работать. В первую очередь, мы должны лучше держать мяч. Скудетто? Мы не ставим перед собой задачу выиграть чемпионат, а хотим выиграть каждый матч.

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