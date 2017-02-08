Лучано Спаллетти: "Рома" должна верить в чемпионство до самого конца"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после матча 23-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (4:0) отметил, что его команда должна бороться за чемпионский титул до последнего тура. Римляне в турнирной таблице отстают от "Ювентуса" на четыре очка, имея на одну игру больше.

- В этом году хороший чемпионат, - приводит Sky Sports слова Спаллетти. - Кроме нас, на чемпионство претендуют "Ювентус" и "Наполи". Мы должны верить в успех до самого конца, потому что есть еще много туров и возможны сюрпризы. Посмотрите, что произошло в Супербоуле. Но если соперники будут допускать ошибки, то мы должны ими воспользоваться.