Лучано Спаллетти: "Рома" чувствует давление, потому что давно не завоевывала трофеев"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после победы в матче 9-го тура чемпионата Италии над "Палермо" (4:1) подчеркнул, что его игроки находятся под давлением. По словам специалиста, это связано с тем, что клуб давно не завоевывал трофеев.

- "Рома" знает, что должна проявить себя на старте сезона, - приводит Football Italia слова Спаллетти. - Игроки чувствуют напряжение, понимая, что от них ждут побед. Мы давно не завоевывали ни одного трофея, и это давит. Для молодых игроков это не самая комфортная атмосфера.