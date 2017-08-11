Лучано Спаллетти: "Пытался убедить Кондогбья остаться, но, похоже, кое-кто ему что-то пообещал"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти остался недоволен поведением полузащитника Жоффре Кондогбья, который пропустил тренировку команды из-за намерения сменить клуб. Специалист отметил, что пытался убедить француза остаться.

Кондогбья недоволен отсутствием игровой практики, поэтому этим летом планирует сменить команду. Ранее сообщалось, что "Интер" готов продать хавбека за 35 миллионов евро.

– Удивлен или огорчен ли я поведением Кондогбья? У него появилась идея сменить команду, я пытался убедить его остаться, но, похоже, кое-кто ему что-то пообещал, – приводит Football Italia слова Спаллетти. – Тем не менее, эти люди и нам должны обо всем рассказать, мы ведь приобрели его не за пару лир. Если есть клуб, заинтересованный в Кондогбья, мы обсудим этот вопрос. Если же он не захочет уходить, мы, естественно, постараемся его удержать.