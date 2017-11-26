10:35 | Футбол — Италия

Лучано Спаллетти: "Пришлось изменить тактику, потому что "Кальяри" давил"


Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти отметил, что его команде пришлось непросто в матче чемпионата Италии с "Кальяри" (3:1). По его словам, дебют встречи оказался особенно тяжелым.

– Мы начали матч с трудностей, – цитирует Mediaset Спаллетти. – Икарди получил удар в самом начале и минут десять не мог нормально бегать. Мы пытались зажать противника прессингом, а "Кальяри" бросался на нас. Давление было жестким. Нам пришлось изменить тактику, потому что "Кальяри" создавал проблемы. Во втором тайме уже мы играли намного лучше.

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