Лучано Спаллетти: "Пришлось изменить тактику, потому что "Кальяри" давил"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти отметил, что его команде пришлось непросто в матче чемпионата Италии с "Кальяри" (3:1). По его словам, дебют встречи оказался особенно тяжелым.

– Мы начали матч с трудностей, – цитирует Mediaset Спаллетти. – Икарди получил удар в самом начале и минут десять не мог нормально бегать. Мы пытались зажать противника прессингом, а "Кальяри" бросался на нас. Давление было жестким. Нам пришлось изменить тактику, потому что "Кальяри" создавал проблемы. Во втором тайме уже мы играли намного лучше.